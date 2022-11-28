العثور على جثة شاب قضى غرقا في دهوك

شفق نيوز / كشفت مديرية شرطة دهوك، اليوم الاثنين، عن العثور على جثة شاب مجهول الهوية توفي غرقاً في احد الانهر داخل المدينة.

وقال مسؤول اعلام دائرة شرطة دهوك المقدم هيمن سليمان إن "الشرطة المحلية عثرت على جثة شاب في نهر هشك كرو داخل مركز مدينة دهوك".

وأضاف سليمان في مؤتمر صحفي عقده في دائرة الطب العدلي أن "جثة الشاب و الذي يتراوح عمره بين 25 الى 35 سنة وهو مجهول الهوية نقل الى الطب العدلي في دهوك".

وتابع سليمان ان "التحقيقات الأولية تؤكد ان الشباب توفي غرقاً في النهر"، مبينا ان "التحقيقات لازالت جارية لمعرفة النتائج النهائية للحادث".