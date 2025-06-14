العثور على جثة شاب غرق في نهر زاب الكبير بقضاء عقرة (صورة)

شفق نيوز/ أعلنت دائرة الدفاع المدني في قضاء عقرة، يوم السبت، العثور على جثة شاب غرق في مياه نهر زاب الكبير قرب قرية زيرافي الواقعة ضمن حدود القضاء.

وقال المتحدث الرسمي باسم الدائرة، العقيد إبراهيم، لوكالة شفق نيوز، إن "الضحية يُدعى مهند إسماعيل، ويبلغ من العمر 20 عاماً، وكان يعمل في معمل لإنتاج الحصى والرمل في المنطقة".

وأضاف أن "الشاب دخل إلى النهر للسباحة، إلا أن محاولته انتهت بفاجعة مؤلمة حيث غرق في المياه قبل أن تتمكن فرق الدفاع المدني من انتشال جثمانه بعد ساعات من البحث المتواصل".