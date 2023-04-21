العثور على جثة شاب غدره صديقه في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أعلنت مديرية شرطة كرميان، ضمن إقليم كوردستان، يوم الجمعة، العثور على جثة شاب قتله صديقه في أطراف قضاء كلار.

وقال مدير إعلام الشرطة، العقيد علي قدوري، لوكالة شفق نيوز، إن "الشاب المغدور من مواليد 1993 من حي بنكر في قضاء كلار، عثر على جثته مرمية على ضفاف نهر سيروان في أطراف القضاء.

وأضاف قدوري، أن "فريقاً أمنياً مختصاً من شرطة كرميان بدأ التحقيق وتمكن من جمع الدلائل والوصول الى القاتل الذي اعترف بقتل صديقه بسلاح (مسدس) لأسباب جاري التحقيق".

وأشار إلى إحالة القاتل للتحقيقات القضائية وفق المادة 405، ونقل جثة الضحية إلى الطب العدلي لاتخاذ الإجراءات اللازمة".