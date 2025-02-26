العثور على جثة شاب جنوبي دهوك

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في دهوك، مساء اليوم الأربعاء، بالعثور على جثة شاب بالقرب من مجمع "خانكي" جنوبي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إنه "تم العثور على الجثة قرب مزار شيخ مند في مجمع خانكي الذي تقطنه غالبية من أبناء الطائفة الإيزيدية، جنوبي محافظة دهوك".

وأوضح المصدر أن "الفرق الأمنية عثرت على الجثة وعليها أثر إصابات بطلقات نارية حيث تم نقلها إلى دائرة الطب العدلي في دهوك لاستكمال الفحوصات اللازمة".

وأضاف أن "التحقيقات ما تزال جارية لكشف ملابسات الحادثة وتحديد هوية الجناة والدوافع المحتملة وراء الجريمة".

ولاحقاً أكد المصدر أن الشاب يدعى "نشوان كجو" عمره 28 عاماً.