السليمانية.. العثور على جثة سائق في صندوق سيارته والشرطة تعلق

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي في السليمانية، يوم الأربعاء، بالعثور على جثة سائق سيارة أجرة "تكسي" في صندوق سيارته وسط المدينة، فيما أوضحت شرطة السليمانية أنه لا توجد أي معلومات عن الجريمة لغاية الآن والتحقيقات جارية لمعرفة ملابساتها.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قوات الشرطة تمكنت من العثور على جثة رجل داخل صندوق سيارته بالقرب من علوة السليمانية".

وأضاف أن "جثة الرجل عليها آثار إطلاقات نارية"، مشيراً إلى أن "الضحية كان يعمل سائق سيارة أجرة وتم الإبلاغ عن فقدان أثره منذ يوم أمس".

بدوره أوضح المتحدث الرسمي باسم مديرية شرطة السليمانية، النقيب سركوت أحمد، في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "الجثة تعود لمواطن، وتم العثور عليها داخل صندوق سيارة في موقع قريب من علوة السليمانية".

وبين أن "التحقيقات جارية من قبل جهاز الآسايش، الذي يتولى متابعة تفاصيل الجريمة، ولا توجد حتى الآن أية معلومات إضافية حول الأسباب أو الجناة المحتملين".

وتأتي هذه الجريمة وسط مخاوف متزايدة من تكرار الحوادث الأمنية التي تستهدف المواطنين في المنطقة، وجهاز "الآسايش"، المسؤول عن الأمن الداخلي في إقليم كوردستان، يشرف عادة على مثل هذه القضايا للتحقيق في ملابساتها والوصول إلى النتائج النهائية.

وقد أثارت الجرمة جدلاً بين الأوساط المحلية، حيث تنتظر العائلات والجهات الحقوقية توضيحات رسمية أكثر بشأن الحادث.

وأشارت مديرية الشرطة إلى أن أي تطورات أو معلومات إضافية سيتم الإعلان عنها لاحقاً فور الانتهاء من التحقيقات، داعية المواطنين إلى التعاون مع الجهات الأمنية للإبلاغ عن أي حادث أمني.