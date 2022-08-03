العثور على جثة رجل تركية الجنسية داخل بناية في أربيل

شفق نيوز/ أفادت مديرية شرطة محافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، بالعثور على جثة رجل تركي الجنسية داخل بناية وسط مركز المدينة.

وقالت المديرية في بيان اليوم، إنها تلقت بلاغا بوجود جثة في بناية في فلكة الزراعة ، مبينة أنه بعد وصول قواتنا إلى مكان الحادث تبين ان رجل يدعى (عيسى حليل أونل) تركي الجنسية ويبلغ من العمر (64 عاما).

وأضاف البيان أنه بعد التحقيق تبين ان الجثة مر عليها وقت طويل في المكان، لذا تم إرسال الجثة إلى معهد الطب العدلي لتحديد سبب الوفاة وقواتنا تحقق في السبب الحقيقي للحادث.