سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

العثور على جثة رجل تركية الجنسية داخل بناية في أربيل

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-08-03T07:03:31+0000
العثور على جثة رجل تركية الجنسية داخل بناية في أربيل

شفق نيوز/ أفادت مديرية شرطة محافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، بالعثور على جثة رجل تركي الجنسية داخل بناية وسط مركز المدينة.

وقالت المديرية في بيان اليوم، إنها تلقت بلاغا بوجود جثة في بناية في فلكة الزراعة ، مبينة أنه بعد وصول قواتنا إلى مكان الحادث تبين ان رجل يدعى (عيسى حليل أونل) تركي الجنسية ويبلغ من العمر (64 عاما).

وأضاف البيان أنه بعد التحقيق تبين ان الجثة مر عليها وقت طويل في المكان، لذا تم إرسال الجثة إلى معهد الطب العدلي لتحديد سبب الوفاة وقواتنا تحقق في السبب الحقيقي للحادث.

related

وزير داخلية الإقليم يحمل pkk مسؤولية تفجير سيدكان ويعلن نقاشات أمنية وعسكرية مع بغداد

Date: 2021-04-20 07:34:01
وزير داخلية الإقليم يحمل pkk مسؤولية تفجير سيدكان ويعلن نقاشات أمنية وعسكرية مع بغداد

رجل يقتل ابنته وينتحر بعد مهاجمته بيت نسيبه في اربيل

Date: 2020-04-30 09:47:13
رجل يقتل ابنته وينتحر بعد مهاجمته بيت نسيبه في اربيل

أربيل .. شخص يقتل زوجته ووالدها في آنٍ واحد

Date: 2022-06-11 14:22:58
أربيل .. شخص يقتل زوجته ووالدها في آنٍ واحد

العثور على جثة رجل خمسيني عليها آثار اطلاقات نارية في السليمانية

Date: 2021-03-28 07:44:52
العثور على جثة رجل خمسيني عليها آثار اطلاقات نارية في السليمانية

صور .. العثور على جثة شاب بعد 5 ايام على غرقه شمال اربيل

Date: 2020-06-28 11:44:42
صور .. العثور على جثة شاب بعد 5 ايام على غرقه شمال اربيل

العثور على جثة رجل في صندوق سيارته بأربيل

Date: 2021-03-12 18:03:38
العثور على جثة رجل في صندوق سيارته بأربيل

العثور على جثة امرأة قرب نفق في أربيل

Date: 2021-07-11 04:59:01
العثور على جثة امرأة قرب نفق في أربيل

رجل يقتل زوجته في احدى نواحي اربيل لهذا السبب

Date: 2019-12-28 14:30:34
رجل يقتل زوجته في احدى نواحي اربيل لهذا السبب