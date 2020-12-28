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العثور على جثة أحد مقاتلي "قسد" بمياه نهر في القامشلي

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-12-28T20:29:45+0000
العثور على جثة أحد مقاتلي "قسد" بمياه نهر في القامشلي

شفق نيوز/ انتشل سكان محليون يوم الاثنين جثة مقاتل من قوات سوريا الديمقراطية "قسد" من نهر جقجق بمدينة القامشلي، كبرى المدن الكوردية في الإدارة الذتية شمال شرقي سوريا.

وقال مصدر طبي لوكالة شفق نيوز أن "الجثة تعود للمواطن آلان فيصل من حي قدوربك بمدينة القامشلي وهو مقاتل في وحدات حماية الشعب". 

وتعتبر وحدات حماية الشعب "ي ب ك" الكوردية العمود الفقري لقوات سوريا الديمقراطية المدعومة من قبل التحالف الدولي التي تقودها أمريكيا ضد داعش في سوريا.

وأوضح المصدر الطبي أن "الضحية قتل في وقت مبكر من فجر الاثنين عبر تعرضه لرصاصة في الرأس من مسافة قريبة".

وتوقع المصدر الطبي أن "الجثة سارت مع النهر لمسافة قبل عثور الأهالي عليها في نهر جقجق بمحاذاة حي زنود بمدينة القامشلي".

وشهدت مدينة القامشلي شمال شرق سوريا السبت حالة من التوتر بين قوات الاسايش التابعة للإدارة الذاتية التي يقودها الكورد والقوات الأمنية التابعة للحكومة السورية على خلفية اعتقال الاسايش لضباط وعناصر من القوات الحكومية السورية.

وانتهت حالة التوتر بين الطرفين مع إطلاق سراح المعتقلين لدى الجانبين بعد وساطة من القوات الروسية التي تتحذ مطار القامشلي الدولي مركزا لقيادة قواتها في شرق الفرات.

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