العثور على جثة أحد المفقودين بفيضان دهوك

شفق نيوز/ تمكنت فرق الدفاع المدني، اليوم الخميس، من العثور على جثة أحد الغرقى المفقودين جراء الفيضان الذي اجتاح محافظة دهوك في اقليم كوردستان في التاسع عشر من شهر آذار/مارس الجاري.

وقال المسؤول الاعلامي لمديرية الدفاع المدني في دهوك العقيد بيوار عبد العزيز لوكالة شفق نيوز، إن الجثة تم العثور عليها في منطقة شندوخا داخل مركز المدينة، مشيرًا إلى صعوبة التعرف حاليًا على هوية الضحية من بين الضحيتين اللذين لقيا حتفهما.

واجتاحت فيضانات وسيول جارفة محافظة دهوك الاسبوع الماضي جراء موجة الأمطار الغزيرة مما تسبب بمصرع ثلاثة أشخاص وإنقاذ أكثر من 100 آخرين.

يشار إلى أن العشرات من اهالي محافظة دهوك تركوا منازلهم حينها خوفا من الفيضانات والسيول التي ضربت معظم مناطق المحافظة.