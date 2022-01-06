العثور على جثة الراعي المفقود بفيضان أربيل

شفق نيوز/ أعلن المكتب الإعلامي لمحافظ أربيل يوم الخميس العثور على جثة الشاب الراعي الذي جرفته مياه الفيضانات التي اجتاحت المحافظة نهاية العام الماضي.

وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي للمحافظة، إنه "تم العثور اليوم الخميس 6 - 1 - 2022 على جثة المواطن (شامل أوميد)".

ووفقا للبيان فإن عمليات البحث عن جثة الطفل "دانر نبز" ما تزال مستمرة.

بدوره قال متحدث باسم الدفاع المدني في اربيل بتصريح فيديوي بثته الصفحة الرئيسية للفداع المدني على مواقع التواصل "فيسبوك"، إن قوات المديرية وبالتعاون مع مواطن زودها بالمعلومات اللازمة تم العثور على جثة المواطن "أوميد شامل".

واجتاحت يوم الجمعة (17 كانون الأول 2021)، فيضانات وسيول جارفة مناطق مختلفة في أربيل سبّبتها موجة أمطار غزيرة، ما تسبب بمصرع 10 أشخاص وفقدان أثر اثنين آخرين، إضافة إلى خسائر مادية تقدر بقيمة 21 مليار دينار.