العثور على جثامين 5 عتالين كورد قضوا بانهيار ثلجي

شفق نيوز/ بعد مرور ثمانية ايام على مصرع خمسة عتالين كورد من اهالي محافظة اورمية في كوردستان ايران الحدودية مع اقليم كوردستان بسبب انهيار ثلجي، تم العثور على جثامينهم يوم الثلاثاء.

وجاء في بيان لمنظمة حقوق الانسان هنكاو (الخطوة)، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إنه "بعد مرور ثمانية ايام على مصرع خمسة عتالي حدود من اهالي قرية (كوران) التابعة لمنطقة سوما وبرادوست في محافظة اورمية تم مساء امس العثور على جثامينهم جميعا من قبل اهالي المنطقة وتمت اعادتها الى مسقط رأسهم".

وقال احد سكان قرية كوران بهذا الصدد انه "طوال الاسبوع الماضي لم تقدم السطات السياسية والامنية الايرانية اي نوع من المساعدات الى اسر الضحايا"، مشيرا إلى أن "القوات المسلحة التركية تهدد أيضا باطلاق النار على الناس الذين توجهوا لمكان الحادث للعثور على جثامين الضحايا".

وتعرض هؤلاء العتالون الخمسة لانهيار ثلجي يوم الاثنين الماضي في قرية دريشك التابعة لمحافظة وان التركية شمال كوردستان وقضوا نحبهم تحت الثلوج.