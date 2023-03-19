العثور على جثثين في موقع سقوط "مروحية قسد" بدهوك (تصحيح)

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني يوم الاحد، بالعثور على جثثين في مكان تحطم المروحية في دهوك.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ ان "الجثثين تم العثور عليها اليوم بالقرب من قرية بيريكيات في دهوك".

واضاف ان "من المتوقع أن تعود هذه الجثثين لركاب المروحية التي تحطمت قبل ايام في نفس المكان".

وكشف رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، تفاصيل جديدة تخص تحطم مروحية شمالي محافظة دهوك، وهي حادثة أثير الجدل حولها.

وقال بارزاني، في كلمة له خلال اجتماعه مع قناصل وممثلي الدول في الإقليم، أن "‏المؤسسات الأمنية والاستخباراتية التابعة لنا أكدت تحطم مروحية واحدة وليس لدينا معلومات حول سقوط مروحة ثانية، نحن لا ننكر ان تكون محطمة ولكن نقول فقط بأنه ليست لدينا معلومات بشأنها، ‏نحن بدأنا تحقيقا لمعرفة سبب وجود هذه المروحيات".

وتابع "‏هذه المروحيات كانت في الأصل تم شراؤها من قبل مجموعة داخل الاتحاد الوطني الكوردستاني، ولكن كيف ولماذا وصلت هذه المروحيات إلى يد قوات سوريا الديمقراطية هذا ما لا نعرفه. ‏ولماذا كانوا موجودين في هذا المكان وتحطمت هناك، هذا ما يحتاج الى تحقيقات اكثر".

وأعلنت قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، يوم الجمعة الماضي، مقتل تسعة من مقاتليها بينهم قائد عسكري رفيع، نتيجة سقوط طائرتين مروحيتين كانت تقلهم في إقليم كوردستان.

وقالت قسد في بيان إن المروحيتين سقطتا يوم الأربعاء الماضي نتيجة سوء الأحوال الجوية عندما كانتا في طريقهما إلى محافظة السليمانية، مضيفا أن من بين القتلى قائد قوات مكافحة الإرهاب شرفان كوباني.

وأشار البيان إلى أن المروحيتين كانتا تقلان "مجموعة من وحدات مكافحة الإرهاب توجهت لإقليم كردستان العراق في إطار فعاليات وجهود مكافحة خلايا داعش وتبادل الخبرات الأمنية والعسكرية".