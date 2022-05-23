العاصفة الترابية.. مطار اربيل يلتحق بمطارات العراق ويعلق رحلاته

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الاتصالات في حكومة اقليم كوردستان، يوم الاثنين، عن تعليق الرحلات الجوية من والى مطار اربيل الدولي بسبب العاصفة الترابية التي اجتاحت العراق.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز "نظراً للظروف الجوية الحالية، تم تعليق جميع الرحلات من وإلى مطار أربيل الدولي، وسنبلغكم بمجرد وجود تحديثات أخرى".

وفي وقت سابق اليوم، قالت إدارة مطار بغداد الدولي، في تنويه ورد الى وكالة شفق نيوز "تود إدارة مطار بغداد الدولي أن توضح لمسافرينا وشركات الطيران العاملة في المطار كافة عن غلق الأجواء وإيقاف الحركة الجوية في المطار لهذا اليوم الإثنين"، عازية ذلك الى "العواصف الترابية ووصول مدى الرؤية إلى 400 م".

وأعلنت وزارة النقل العراقية، إغلاق جميع مطارات البلاد بدءا من فجر اليوم الاثنين، بسبب تعرض البلاد إلى عاصفة ترابية شديدة.

وحذرت السلطات العراقية المواطنين من الخروج خلال الـ48 ساعة القادمة، تلافياً لضرر الاختناق وخاصة بالنسبة للمصابين بمرض (الربو) لصعوبة التنفس

وأعلنت الحكومة العراقية، تعطيل الدوام الرسمي في مؤسسات الدولة ليوم الاثنين، بسبب سوء الأحوال الجوية، كما تم تأجيل امتحانات تلاميذ الصف السادس الابتدائي والصفوف غير المنتهية، المقررة الأثنين إلى اليوم الذي يليه (الثلاثاء).