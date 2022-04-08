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العاصفة الترابية تخلف 30 حالة اختناق في كرميان

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-04-08T17:48:47+0000
العاصفة الترابية تخلف 30 حالة اختناق في كرميان

شفق نيوز/ اعلنت صحة إدارة كرميان بإقليم كوردستان، اليوم الجمعة، تسجيل 30 حالة اختناق نتيجة سوء الأحوال الجوية والعاصفة الترابية التي تضرب إقليم كوردستان منذ مساء الأربعاء.

وقالت المديرية العامة لصحة كرميان في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "موجة الاتربة تسببت في نقل 30 شخصاً الى المستشفيات في قضائي كفري وكلار، مبينا أن "عدداً منهم تعرضوا الى ضيق التنفس وقد تلقوا العلاج اللازم في المستشفيات".

وأضاف البيان أن "16 حالة أدخلت اليوم إلى مستشفى الشهيد خالد في كفري و14 حالة في مستشفى طوارئ الشهيد هزار في كلار"، مبيناً أن "الحالات تراوحت بين البسيطة والوسطى".

وأعلنت دائرة الأنواء الجوية في السليمانية أمس الخميس، عن تأثر الإقليم بموجة من العواصف الترابية تستمر يومين.

وقالت دائرة الأنواء الجوية والزلازل في محافظة السليمانية، في بيان إن "هذه العواصف الترابية قادمة من مناطق من وسط وجنوب العراق، موضحاً، أن "تأثير هذه العواصف سيستمر إلى اليومين القادمين".

واضاف البيان ان "تأثير هذه العواصف سيكون واضحا في مناطق كرميان وتحديدا قضائي كفري وكلار".

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