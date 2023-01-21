العادات والتقاليد ترفع وتيرة العنف ضد المرأة في السليمانية

شفق نيوز/ أعلن تحالف المنظمات النسوية في السليمانية، ضمن إقليم كوردستان، يوم السبت، تزايد حالات العنف ضد المرأة في المجتمع رغم وجود القوانين الكفيلة بمحاسبة المذنبين.

وذكرت الناشطة المدنية، ديرين حضر، خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، أن التحالف عمل على مدار الفترة الماضية تابع كل القضايا المتعلقة بمظاهر العنف الأسري في المجتمع وعالج الكثير منها".

وأضافت حضر، أن "التحالف عمل وفقا للمبادئ العالمية والعراقية الضامنة لحقوق الأسرة بشكل عام والمرأة بشكل خاص والعمل على أساس المساواة بين الرجل والمرأة بما يضمن الحقوق والواجبات لكلاهما".

وثمنت الناشطة المدنية، دور رئيسة برلمان كوردستان، ورئيسة مجلس المرأة في كوردستان، لـ"دعمها خطوات عمل التحالف منذ تأسيسه ولغاية الآن، مؤكدة أن "التحالف سيكون بتواصل مع رئاسة الإقليم في متابعة جميع القضايا المتعلقة بالمرأة".

من جانبها، بينت المحامية والناشطة في مجال حقوق المرأة، شاخوان حمه رشيد، خلال الموتمر أن "حالات العنف ضد المرأة في تزايد مستمر بالرغم من وجود قوانين صارمة تنفذ بحق مرتكبي حالات العنف، لكن العادات والتقاليد هي السبب وراء تزايد حالات العنف بهذا الشكل".

وطالبت شاخوان، حكومة الإقليم والمنظمات النسوية والجهات ذات العلاقة بـ"العمل سوية لأجل التخفيف من وطأة هذه الظاهرة على الأسرة وانعكاساتها السلبية على المجتمع".

ويتكون التحالف من 15 منظمة نسوية وعدد كبير من الناشطات النسويات والحقوقيات والأكاديميات في السليمانية.