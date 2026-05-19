الطين يهدد عمل سد باوهشاسوار في كفري.. الإدارة: نفتقر لمعدات تنظيفه
شفق نيوز- كرميان
أكدت إدارة سد باوهشاسوار في قضاء كفري، يوم الثلاثاء، أن مخرج السد تعرض للتغطية بالطين والرواسب، ما أثر على آلية تصريف المياه، فيما أشارت إلى عدم توفر المعدات اللازمة لمعالجة المشكلة داخل إقليم كوردستان.
وقال مدير سد باوهشاسوار، خلدون عبد الكريم، في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "مخرج السد مغطى بالطين والرواسب، إلا أننا لم نتمكن حتى الآن من تنظيفه بسبب الحاجة إلى معدات خاصة غير متوفرة في إقليم كوردستان، فضلاً عن ارتفاع كلفتها".
وأضاف أن "الإدارة تبذل جهوداً بالتنسيق مع الجهات المعنية والمديرية العامة للسدود في الإقليم لإيجاد حل للمشكلة ومعالجتها".
وأشار عبد الكريم، إلى أن "الإدارة وضعت حلاً مؤقتاً يتيح حالياً استمرار وصول المياه إلى الأراضي الزراعية الخاصة بالفلاحين، لكنه لا يعمل بالكفاءة السابقة".
ويُعد سد باوهشاسوار، الواقع في قضاء كفري، أكبر سد في منطقة گرميان، إذ تبلغ طاقته الاستيعابية نحو 6 ملايين متر مكعب من المياه.