الطيران المدني العراقي يعتمد التسمية الجديدة لمطار السليمانية اعتباراً من 19 آذار

شفق نيوز- السليمانية

أعلنت سلطة الطيران المدني العراقي، يوم الأحد، اعتماد تسمية مطار "جلال طالباني" الدولي بدلاً من مطار "السليمانية" الدولي، وذلك بموجب التعديل الصادر ضمن نشرة معلومات الطيران "AIP Amendment".

وذكرت السلطة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن قرار تغيير الاسم سيدخل حيّز التنفيذ اعتباراً من 19 آذار/ مارس 2026، حيث سيتم اعتماد التسمية الجديدة في جميع المخاطبات الرسمية والخرائط الملاحية والوثائق المعتمدة ذات الصلة.

وأضافت أن هذا الإجراء يأتي في إطار التحديثات الرسمية المعتمدة في قطاع الطيران المدني، مبينة أن التعديل يشمل تحديث الرموز والإشارات والبيانات الفنية المرتبطة بالمطار ضمن الأنظمة الملاحية المعتمدة.

وكان مصدر مطلع في السليمانية قد أبلغ وكالة شفق نيوز في 30 أيلول/ سبتمبر 2025، أن مؤسسة الرئيس الراحل جلال طالباني تقدمت بطلب رسمي لتغيير اسم مطار السليمانية الدولي إلى مطار "جلال طالباني" وقد نال المقترح موافقة مكتب رئيس مجلس الوزراء الاتحادي، إضافة إلى مصادقة وزارة النقل الاتحادية.

وبين المصدر أن الكتاب الموجه إلى سلطة الطيران المدني العراقي الاتحادية تضمن المضي بإجراءات تغيير التسمية المعتمدة للمطار ليحمل اسم الرئيس العراقي الأسبق جلال طالباني، تقديراً لمكانته ودوره التاريخي.