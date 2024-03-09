الطيران التركي ينفذ ضربات جوية في قضاء العمادية بمحافظة دهوك

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم السبت، بتعرض قرية في قضاء العمادية بمحافظة دهوك، لقصف جوي من قبل الطيران التركي.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الطائرات التركية قامت مساء اليوم، بقصف مواقع تابعة لحزب العمال الكوردستاني في مناطق قضاء العمادية، مبيناً أن "قرية سركلى في قضاء العمادية تعرضت لقصف مرتين متتاليتين".

ولفت المصدر إلى أنه "لم يتم التعرف على حجم الخسائر الناجمة عن الهجوم".

وتتعرض مناطق العمادية بمحافظة دهوك وبعض مناطق إقليم كوردستان، إلى ضربات جوية بشكل شبه يومي، تستهدف من خلالها عناصر وقيادات حزب العمال الكوردستاني المنتشرة هناك.