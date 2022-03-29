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الطيران التركي يقصف مواقع لحزب العمال شمالي دهوك

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-03-29T15:11:56+0000
الطيران التركي يقصف مواقع لحزب العمال شمالي دهوك

شفق نيوز/ جددت الطائرات التركية، يوم الثلاثاء، قصفها مواقع لحزب العمال الكوردستاني شمالي دهوك بإقليم كوردستان.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن "طائرات تركية قصفت عصر اليوم، جبل متين المطل على ناحية شلادزي التابعة لقضاء العمادية بدهوك مستهدفة مواقع لحزب العمال الكوردستاني دون معرفة حجم الاضرار الناجمة عن القصف".

ويتحصن عناصر حزب العمال الكوردستاني في هذه المنطقة داخل كهوف وانفاق منذ عشرات السنين.

وتكثف تركيا قصفها الجوي والمدفعي على مناطق حدودية داخل إقليم كوردستان منذ عدة اشهر، وتقول إنها تستهدف مقاتلي حزب العمال الكوردستاني.

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