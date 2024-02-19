الطيران التركي يقصف مواقع "عُمّالية" في قضاء العمادية شمالي دهوك

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الاثنين، بتعرض قضاء العمادية شمال دهوك، لضربة جوية تركية مستهدفة حزب العمال الكوردستاني.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "القوات الجوية التركية نفّذت غارة جوية استهدفت مواقع تابعة لعناصر حزب العمال الكوردستاني في منطقة قضاء العمادية شمال دهوك".

وأشار المصدر إلى أن "الضربات الجوية استهدفت بشكل خاص محيط قرية سكيري في منطقة نهلة، دون أن يتسنى معرفة الخسائر الناجمة جراء الهجوم، نظراً لطبيعة المنطقة التي تعتبر غير آمنة وصعوبة الوصول إليها".