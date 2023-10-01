الطيران التركي يقصف مواقع "عمالية" شمالي إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الأحد، بتعرض مناطق عدة في إقليم كوردستان، وقريبة من الحدود مع تركيا لقصف جوي من دون تحديد حجم الأضرار.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن القصف وقع في تمام الساعة 21:35 دقيقة مساء اليوم بالتوقيت المحلي، حيث استهدف طيران تركي قرى (کوزینە، کولولە، بولي ودولەرەقە) في جبال قنديل حيث مواقع لحزب العمال الكوردستاني، دون معرفة حجم الأضرار.

وأفاد مصدر آخر، أن القصف التركي استهدف ايضاً مواقع عمالية في برادوست وقسري، دون ذكر تفاصيل إضافية

ويأتي القصف بعد ساعات من تبني حزب العمال الكوردستاني تفجيراً انتحارياً قرب مقر الداخلية التركية في أنقرة.