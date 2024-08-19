الطيران التركي يقصف منطقة جديدة شمالي دهوك ويتسبب بحرائق واسعة

شفق نيوز/ أفاد شهود عيان في دهوك، يوم الاثنين، بأن طائرات مقاتلة تركية قصفت مواقع لحزب العمال الكوردستاني في منطقة بالمحافظة لم يسبق أن قصفتها سابقاً.

وقال الشهود لوكالة شفق نيوز، إن "الطائرات التركية شنت غارة جوية عصر اليوم استهدفت مواقع تابعة لحزب العمال الكوردستاني في جبل (بيست ستير) المطل على قرية بيسفكي الواقعة ضمن ناحية مانكيش شمالي محافظة دهوك".

وأكدوا أن "هذه هي المرة الأولى التي تتعرض فيها هذه المنطقة للقصف"، مشيرين إلى أن "القصف أسفر عن اندلاع حرائق واسعة النطاق في الغابات والمزارع التابعة لسكان القرية".