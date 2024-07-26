الطيران التركي يقصف مجدداً مواقع لـ"العماليين" في دهوك

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في دهوك، يوم الجمعة، بأن طائرات حربية تركية قصفت مواقع لحزب العمال الكوردستاني شرقي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الطائرات الحربية التركية شنت غارة في الصباح الباكر اليوم على مواقع لحزب العمال الكوردستاني في قضاء شيخان شرقي محافظة دهوك".

وأضاف المصدر أن "القصف تركز على محيط قرية بيتاس التابعة لناحية قسروك دون معرفة الخسائر الناجمة عن الهجوم".

من جانبه، أكد مصدر عسكري لوكالة شفق نيوز، أن "عناصر حزب العمال الكوردستاني يتنقلون ضمن مجموعات صغيرة بين مدن ومحافظات إقليم كوردستان مما يجعلهم أهدافاً للغارات الجوية التركية".

ومساء يوم الثلاثاء الماضي، أبلغ مصدر أمني في دهوك وكالة شفق نيوز، بأن الطائرات الحربية التركية شنت غارات جوية على مواقع تابعة لحزب العمال الكوردستاني في مناطق بجبل كارة المطل على قضاء العمادية شمال المحافظة.

وأضاف المصدر، ان القصف ركز على قرية سبيندار الواقعة عند سفح الجبل بالاضافة الى تعرض المنطقة الجبلية المطلة على القرية لقصف عنيف.

وتأتي هذه الغارات في إطار التصعيد المستمر بين القوات التركية وحزب العمال الكوردستاني مما يزيد من معاناة السكان المحليين ويعرض مناطقهم لخطر الدمار والتهجير.