الطيران التركي يقصف كهفاً في قضاء العمادية شمال دهوك

شفق نيوز- دهوك

أفاد مصدر أمني، يوم السبت، بأن الطيران الحربي التركي قام بقصف مناطق في جبل متين المطل على قضاء العمادية شمال دهوك.

وقال المصدر، في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "القصف استهدف احد الكهوف المحصنة في وادي ميوين القريبة من قرية گوهرزیة، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

هذا وأقدم عشرات المقاتلين من حزب العمال الكوردستاني ومن كلا الجنسين النساء والرجال، يوم أمس الجمعة، على إضرام النيران بأسلحتهم في كهف "جاسنة" بين قضاء دوكان ومدينة السليمانية كخطوة اولية نحو نزع سلاح الحزب، وإنهاء العمليات العسكرية، والتوجه نحو العمل السياسي في تركيا.

يذكر أن زعيم حزب العمال الكوردستاني عبدالله أوجلان قال، يوم الأربعاء الماضي، إن الحزب قد تخلى عن مفهوم تشكيل الدولة القومية للكورد في تركيا.

وأعلن حزب العمال في 12 أيار/ مايو الماضي حلّ نفسه وإلقاء السلاح، منهياً بذلك أكثر من أربعة عقود من التمرّد ضد الدولة التركية خلّف أكثر من 40 ألف قتيل.