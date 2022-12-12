الطيران التركي يقصف جبل متين في كوردستان العراق

شفق نيوز/ أفاد شهود عيان، يوم الاثنين، بأن الطائرات التركية قصفت مواقع لحزب العمال الكوردستاني ضمن سلسلة جبل متين في قضاء العمادية شمال محافظة دهوك.

وأبلغ الشهود، وكالة شفق نيوز، أن القصف ركز على قمة كورزار المطل على قرية كوهرزي، دون معرفة حجم الخسائر حتى اللحظة.

وأمس الأحد، قصفت المدفعية التركية، مناطق قريبة من قرية في قضاء العمادية شمال محافظة دهوك بإقليم كوردستان.

وقال مصدر مطلع، لوكالة شفق نيوز، ان القصف كان على بعد مئة متر من قرية كوهرزي، مشيراً في ذات الوقت الى سقوط قذيفة قرب بساتين القرية دون وقوع إصابات.

وتشن القوات التركية والايرانية هجمات مستمرة "دون هوادة" على اقليم كوردستان، بدعوى "مهاجمة قوى معادية" لها على أرض العراق، في وقت تدعو فيه حكومة الإقليم الى موقف جدي من بغداد والمجتمع الدولي لإيقاف هذه الهجمات، وتؤكد بأنها لا تسمح بتعرض أمن جيران العراق للتهديد.