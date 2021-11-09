الطيران التركي يقصف "العماليين" بمنطقة في دهوك للمرة الأولى منذ 12 عاماً

شفق نيوز/ شن الطيران الحربي التركي، يوم الثلاثاء، ثلاث ضربات استهدف موقعاً لحزب العمال في دهوك بإقليم كوردستان.

وقال سربست عقراوي مدير ناحية كاني ماصي التابعة لقضاء العمادية شمال دهوك لوكالة شفق نيوز، ان القصف تركز في منطقة قسرى القريبة من قرية شيلازا جنوب الناحية دون معرفة حجم الخسائر.

واضاف عقرواري ان هذه هي المرة الاولى التي يتم قصف هذه منطقة منذ 12 عاما، مضيفا ان ادارة الناحية كانت بصدد انشاء طريق جديد لقرية شيلازا بالاضافة الى تمديد خط الكهرباء لكن بعد الغارة الجوية التي وقعت اليوم على المنطقة انسحب جميع العاملين مع آلياتهم خوفاً على حياتهم