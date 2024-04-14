الطيران التركي يستهدف قريتين جبليتين شمالي دهوك

شفق نيوز/ أفاد مصدر حكومي في دهوك، يوم الأحد، باستهداف قريتين جبليتين قرب قضاء العمادية شمالي المحافظة، من قبل الطيران التركي الحربي.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الطائرات الحربية التركية نفذت غارة جوية استهدفت مواقع تابعة لمسلحي حزب العمال الكوردستاني في سلسلة جبل متين المطلة على قضاء العمادية شمالي دهوك".

وأشار المصدر إلى أن "الضربة استهدفت بشكل خاص محيط قريتي كوهرزي وبلافة"، دون ذكر تفاصيل حول الخسائر الناجمة عن الغارة.