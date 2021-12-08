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الطلبة يعاودون قطع الطرق في مدينة السليمانية

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-12-08T10:33:44+0000
الطلبة يعاودون قطع الطرق في مدينة السليمانية

شفق نيوز/ عاود طلبة الجامعات والمعاهد في السليمانية يوم الأربعاء قطع الطرق الرئيسة في المحافظة بهدف التأثير على أصحاب القرار للاستجابة لمطالبهم المتعلقة بصرف المنح الشهرية.

وأفاد مراسل شفق نيوز في السليمانية بأن طلبة الجامعات والكليات المتظاهرين قاموا بقطع الطريق الرابط بين محافظة السليمانية وكركوك مقابل جامعة السليمانية احتجاجا على الحلول التي طرحتها حكومة الإقليم بخصوص تخصيص مبالغ للمنح الشهرية.

وخرج العشرات من طلبة الكليات والمعاهد في السليمانية صباح اليوم في تظاهرة احتجاجا على الحلول التي طرحتها حكومة الإقليم بشأن مطالبهم.

 وطالب المحتجون أن تلتزم حكومة الإقليم بصرف مبالغ ثابتة للطلبة إلى جانب توفير مستلزمات الأقسام الداخلية وتقليل تكاليف الدراسة المسائية.

هذا وقد أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في إقليم كوردستان يوم أمس الثلاثاء تخصيص أكثر من 7 مليارات دينار عراقي لدعم طلبة الجامعات والمعاهد في الإقليم.

ووفقا لكتاب رسمي مذيل بتوقيع وزير التعليم آرام محمد فإنه تقرر تخصيص وصرف سبعة مليارات، و250 مليون دينار عراقي لدعم الطلبة، ومعالجة مشاكل الأقسام الداخلية، وتقديم الخدمات.

وأشار الكتاب إلى أن وزارة المالية والاقتصاد ستنفذ هذا القرار اعتباراً من تاريخ 1 - 1 - 2022 للعام الدراسي 2021 - 2022.

ويتظاهر طلبة الكليات والمعاهد في السليمانية وحلبجة وإدارة كرميان ورابرين منذ أسابيع للمطالبة بصرف المنح الشهرية وتحسين أوضاعهم المعاشية والتعليمية.

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