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"الطقس" يودي بحياة مواطنين اثنين في السليمانية

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-01-17T18:40:35+0000
"الطقس" يودي بحياة مواطنين اثنين في السليمانية

شفق نيوز/ أعلنت دائرة طوارئ السليمانية في اقليم كوردستان، مساء اليوم الاثنين، عن مصرع مواطنين اثنين بحادث سير بسبب رداءة الطقس وانعدام الرؤية.

وقال مدير الطوارئ سامان نادر، لوكالة شفق نيوز، إن "حادث السير وقع على طريق السليمانية – دوكان، بسبب كثافة الضباب وانعدام الرؤية جراء موجة البرد القطبية التي تجتاح الاقليم".

وطالب نادر المواطنين كافة بالالتزام بقواعد السير وتقليل الحركة المرورية خلال ساعات الليل في هذه الايام لتجنب حوادث السير.

وكانت إدارة محافظة السليمانية قد اعلنت في وقت سابق اليوم، تعطيل الدوام الرسمي في جميع المؤسسات لمدة يومين.

وحصلت وكالة شفق نيوز على كتاب رسمي صادر من محافظة السليمانية يؤكد تعطيل الدوام الرسمي ليومي الثلاثاء والأربعاء القادمين في جميع المؤسسات الحكومية.

وبين الكتاب أسباب العطلة إلى انخفاض درجات الحرارة و كثرة تساقط الثلوج الذي تسبب بغلق بعض الطرق في المحافظة.

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