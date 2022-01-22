الطقس يجبر محافظة السليمانية على تغيير مواعيد الدوام الرسمي

شفق نيوز/ قرر رئيس الحكومة المحلية في محافظة السليمانية هفال ابو بكر، يوم السبت، إجراء تغيير على مواعيد الدوام الرسمي في الدوائر والمؤسسات الحكومية بسبب برودة الطقس، وتشكل الجليد بالطرقات في المناطق الحدودية في المحافظة.

وقال ابو بكر في بيان اليوم، إن الدوائر والمؤسسات الحكومية ستواصل عملها اليومي لخدمة المواطنين.

وذكر ايضا "نظراً لتدني درجات الحرارة، والعقبات المرورية في بعض المناطق والأحياء فإن الدوام الرسمي ليوم غد الأحد 23 من شهر كانون الثاني 2022 في حدود محافظة السليمانية سيبدأ في الساعة العاشرة صباحاً وينتهي في الثانية من بعد الظهر".