الطقس المروع يحصد حياة شخص ويصيب آخر في أربيل

شفق نيوز / أعلنت مديرية مرور أربيل، اليوم الأربعاء، مصرع وإصابة شخصين في حادث سير "مروع" بأربيل.

وقال المتحدث باسم مرور اربيل فاضل حاجي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن" حادث سير وقع على طريق أربيل -خبات حيث فقد سائق سيارة شحن السيطرة على مركبته ودخلت في الاتجاه المقابل من الشارع واصطدمت بسيارة من نوع (تويوتا كامري) ".

وأضاف حاجي أن "الحادثة تسبب بوفاة سائق السيارة الثانية واصابة راكب معه بجروح نُقل على إثرها الى المستشفى"، فيما يعتقد أن هطول الأمطار وانعدام الرؤية والسرعة الزائدة كانت أبرز أسباب هذا الحادث، الذي تحقق فيه القوات الأمنية في أربيل حالياً.

ويتعرض إقليم كوردستان وباقي مناطق ومدن العراق إلى موجة من الأمطار الغزيرة التي بدأت منذ ليلة أمس والمستمرة بالتساقط بشكل متقطع، فيما سقط ضحايا بسبب ذلك.

وكان شاب لقي مصرعه، مساء أمس الثلاثاء، نتيجة تعرضه لصاعقة رعدية شمالي دهوك، حيث تتعرض البلاد لعاصفة مطرية شديدة، كما لقي طفل يبلغ من العمر 4 سنوات مصرعه بعد تعرضه لصعقة كهربائية نتيجة الأمطار ضمن منطقة الحي في واسط.