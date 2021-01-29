الطريقة الكسنزانية توضح حقيقة النداء العاجل للحضور الى السليمانية

شفق نيوز/ أعلنت الطريقة القادرية الكسنزانية يوم الجمعة تأجيل موعد اجتماع الاتباع والمريدين مع رئيس الطريقة في العراق والعالم، والأب الروحي لها شمس الدين محمد نهرو الحسيني الى اشعار آخر.

وقال عضو المجلس الثقافي للطريقة هـژار شيخ محمد في تصريح مكتوب له اليوم، إن "الكتاب الذي تناقلته وسائل اعلام تم فهمه بشكل خاطئ، كما ليس له علاقة بشأن سياسي".

واوضح "كان من المقرر ان ينعقد اجتماع بين خلفاء الطريقة مع الشيخ نهر وبسبب تأجيل موعد عودته من امريكا أُرجئ الاجتماع إلى إشعار آخر".

وأمر الحسيني، يوم الخميس، أتباعه في العراق وإيران للحضور إلى السليمانية خلال 24 ساعة.

جاء ذلك في دعوة موجهة لأتباع الطريقة صادرة من مكتب الإرشاد والمتابعة في الطريقة العلية القادرية الكسنزانية.