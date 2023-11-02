"الطرشي" صناعة أربيلية تثير شهية العراقيين (صور)

شفق نيوز/ تتميز المائدة العراقية بالعديد من المأكولات المتنوعة التي ما زال العراقيون يصنعونها بأنفسهم، ويُعد "الطرشي" أحد أبرز مكونات المائدة العائلية، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان تحافظ معامل إنتاج المخللات تحظى بإقبال كبير.

ويقول سامان سليم، صاحب أحد محال بيع "الطرشي" في أربيل، لوكالة شفق نيوز، إن "الطرشي عدة أنواع وهي المدبّس (يكون حلو وحامض المذاق إذ يضاف له دبس التمر)، وبالخل الأصفر والخل الأسود، وبدبس الرمان، إضافة إلى الطرشي بالعمبة، وهناك عدة مكونات يتم استخدامها أشهرها الخيار والخيار الترعوزي والقرنبيط والشلغم وغيرها".

وعن مراحل تصنيع "الطرشي"، يوضح سليم "المرحلة الأولى وضع المكونات سواء كانت خضروات أو فواكه والثمار الأخرى في وعاء به ملح وماء وإحكام إغلاقه لمدة تتراوح بين شهر إلى شهرين، ومن ثم يتم استخلاص المكونات من الملح وإضافة الخل أو دبس الرمان أو العمبة وبذلك تصبح جاهزة للبيع في الأسواق".

وحول صناعة الزيتون في "الطرشي"، يبين سليم "الزيتون المخلل أيضاً عدة أنواع منها ما يتم إضافته كما هو، ومنها ما يتم استخراج نواة حبة الزيتون وحشو داخل الحبة بالجزر أو غيره، وهناك أيضاً الزيتون المدبّس، لكن الزيتون المخلل عادة يتم بيعه على انفراد كصنف خاص من الطرشي، وهناك ما هو محلي والمستورد، وأبرز الدول المصدرة للعراق هي تركيا وسوريا وفلسطين ودول أخرى".

وعن أسعار "الطرشي" يختم سليم حديثه قائلاً إن "أسعار الطرشي المحلي تبدأ من ألفي دينار عراقي للكيلوغرام الواحد وتصل لغاية أربعة آلاف دينار حسب النوعية".

من جهته يقول شيخو محمود، أحد الزبائن لوكالة شفق نيوز، إن "الطرشي هي من أشهر مكونات المائدة في كل محافظة عراقية ونحن نقبل على شراء الطرشي بكميات مختلفة وهكذا الحال مع أغلب العوائل، فضلاً عن عوائل تقوم بصناعة بنفسها".