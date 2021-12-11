الطب العدلي في السليمانية يستقبل قرابة 70 جثة خلال شهر

شفق نيوز/ أفادت مديرية الصحة العامة في محافظة السليمانية، يوم السبت، بأن دائرة الطلب العدلي سجلت قرابة 70 حالة وفاة خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن دائرة الطب العدلي بالسليمانية تلقت خلال الشهر الماضي 68 حالة وفاة، واخضعت الجثث للفحوص لمعرفة أسباب الوفاة.

ووفقا للبيان فإن الحالات المسجلة توزعت على النحو الآتي: 30 حالة جراء حوادث السير، و16 حالة أخرى لأسباب مختلفة، و12 حالة نتيجة إطلاق النار والمتفجرات، وأربع وفيات ناجمة عن حروق، وأربع حالات سقوط، وحالة وفاة واحدة بسبب الكهرباء، وحالة اختناق واحدة.