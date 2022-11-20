طائرات تركية تقصف قرى في جبال قنديل بإقليم كوردستان

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الأحد، بقصف طائرات تركية قرى في جبال قنديل بمحافظة السليمانية والتي يعتقد بتواجد مقاتلي حزب العمال الكوردستاني فيها.

وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن نفسه لوكالة شفق نيوز، إن "طائرات تركية قصفت صباح اليوم قرى ( انديزه، وزراكلي، وقلاتوكان، وجبال اسوس)"، موضحاً ان "حجم الأضرار لم يتم تحديده حتى الان".

وفجر اليوم الأحد، أعلنت وزارة الدفاع التركية، تنفيذ مقاتلاتها لغارات جوية على معاقل لحزب العمال الكوردستاني والأجنحة المحلية الموالية له شمالي سوريا والعراق.

وذكرت الوزارة أن، "العملية تهدف لضمان أمن الحدود ومنع أي هجمات إرهابية تستهدف الشعب التركي والقوات الأمنية واجتثاث الإرهاب من جذوره، عبر تحييد التنظيمات الإرهابية "بي كي كي/كي جي كي/ واي بي جي" وغيرها".

من جهتها ذكرت قناة "A Haber" التلفزيونية نقلا عن مصادر في وزارة الدفاع التركية، أن الجيش التركي دمر قواعد "إرهابية" نتيجة العملية الجوية في شمال العراق وسوريا ، والتي نفذت ليلة الأحد.

وبحسب القناة شارك في العملية أكثر من 50 طائرة و 20 طائرة بدون طيار.