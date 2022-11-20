سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

طائرات تركية تقصف قرى في جبال قنديل بإقليم كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-11-20T08:42:02+0000
طائرات تركية تقصف قرى في جبال قنديل بإقليم كوردستان

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الأحد، بقصف طائرات تركية قرى في جبال قنديل بمحافظة السليمانية والتي يعتقد بتواجد مقاتلي حزب العمال الكوردستاني فيها.

وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن نفسه لوكالة شفق نيوز، إن "طائرات تركية قصفت صباح اليوم قرى ( انديزه، وزراكلي، وقلاتوكان، وجبال اسوس)"، موضحاً ان "حجم الأضرار لم يتم تحديده حتى الان".

وفجر اليوم الأحد، أعلنت وزارة الدفاع التركية، تنفيذ مقاتلاتها لغارات جوية على معاقل لحزب العمال الكوردستاني والأجنحة المحلية الموالية له شمالي سوريا والعراق.

وذكرت الوزارة أن، "العملية تهدف لضمان أمن الحدود ومنع أي هجمات إرهابية تستهدف الشعب التركي والقوات الأمنية واجتثاث الإرهاب من جذوره، عبر تحييد التنظيمات الإرهابية "بي كي كي/كي جي كي/ واي بي جي" وغيرها".

من جهتها ذكرت قناة "A Haber" التلفزيونية نقلا عن مصادر في وزارة الدفاع التركية، أن الجيش التركي دمر قواعد "إرهابية" نتيجة العملية الجوية في شمال العراق وسوريا ، والتي نفذت ليلة الأحد.

وبحسب القناة شارك في العملية أكثر من 50 طائرة و 20 طائرة بدون طيار.

related

قصف تركي يلحق اضرارا مادية ويحدث هلعا شمالي محافظة دهوك

Date: 2020-06-04 14:17:15
قصف تركي يلحق اضرارا مادية ويحدث هلعا شمالي محافظة دهوك

قصف تركي يودي بحياة ستة عناصر من حزب العمال الكوردستاني في السليمانية

Date: 2020-05-27 14:55:39
قصف تركي يودي بحياة ستة عناصر من حزب العمال الكوردستاني في السليمانية

المقاتلات التركية تجدد قصف قمة جبلية في إقليم كوردستان

Date: 2020-08-23 08:11:41
المقاتلات التركية تجدد قصف قمة جبلية في إقليم كوردستان

الطائرات التركية تجدد قصفها لمواقع شمالي دهوك

Date: 2022-02-13 12:10:49
الطائرات التركية تجدد قصفها لمواقع شمالي دهوك

المدفعية التركية تقصف جبلين في دهوك

Date: 2020-07-04 12:07:55
المدفعية التركية تقصف جبلين في دهوك

للمرة التاسعة .. القصف التركي يتسبب بانقطاع الكهرباء عن قرى في دهوك (صور)

Date: 2021-09-22 10:20:19
للمرة التاسعة .. القصف التركي يتسبب بانقطاع الكهرباء عن قرى في دهوك (صور)

قصف تركي يتسبب بانقطاع الكهرباء عن قرى ويُلحق اضراراً فادحة بالشبكة في إقليم كوردستان

Date: 2021-07-03 09:59:25
قصف تركي يتسبب بانقطاع الكهرباء عن قرى ويُلحق اضراراً فادحة بالشبكة في إقليم كوردستان

المدفعية التركية تقصف قرى حدودية شمالي كوردستان

Date: 2021-06-28 11:35:38
المدفعية التركية تقصف قرى حدودية شمالي كوردستان