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الطائرات الحربية التركية تقصف ولأول مرة منطقة شمالي دهوك

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-08-06T16:16:38+0000
الطائرات الحربية التركية تقصف ولأول مرة منطقة شمالي دهوك

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي، يوم السبت، بأن الطائرات الحربية التركية شنت قصفا على قرية "بلافه" التابعة لقضاء العمادية شمالي محافظة دهوك بإقليم كوردستان العراق.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن طائرات تركية قصفت ولأول مرة عصر اليوم الموقع القديم لقرية "بلافه" مستهدفة عناصر لحزب العمال الكوردستاني.

واضاف ان المنطقة المستهدفة هي مراعي لموقع القرية الجديد، مشيرا إلى ان القصف كان مقربة من القرية التي يقطنها مدنيون.

كما اوضح المصدر ان طائرات تركية قصفت ولعدة مرات قبل قليل قرية "سكيرى" بمنطقة "نهيلى" في العمادية دون معرفة الأضرار الناجمة عن القصف.

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