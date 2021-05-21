الطائرات الحربية التركية تقصف منطقة سياحية في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ شنّت المقاتلات الحربية التركية اليوم الجمعة ضربات جوية استهدفت بها مناطق في بلدة "جمانكي" التابعة لقضاء العمادية في محافظة دهوك بذريعة تواجد عناصر حزب العمال الكوردستاني فيها.

وقال شهود عيان لوكالة شفق نيوز ان القصف التركي استهدف وادي جمانكي وميزى دون معرفة الأضرار الناجمة عن القصف.

وأوضح الشهود ان الطائرات التركية قصفت بشكل عنيف ظهر اليوم الجمعة محيط قرية "اتوشى" بناحية جمانكي.

يذكر ان ناحية جمانكي من المناطق السياحية في محافظة دهوك حيث يقصدها السائحون بشكل كبير وخاصة في أيام العطل.

وكانت حكومة اقليم كوردستان ألغت بعد عيد الفطر إجراءات حظر دخول السائحين من وسط وجنوب العراق والتي فرضت للحد من تفشي فيروس كورونا حيث توافد سائحون بعد عطلة العيد، و عبر شركات سياحية الى محافظة دهوك بعض رفع إجراءات المنع.