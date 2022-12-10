الطائرات الحربية التركية تقصف العمادية شمالي دهوك

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في دهوك بإقليم كوردستان، مساء اليوم السبت، بأن الطائرات الحربية التركية عاودت قصف معاقل حزب العمال الكوردستاني شمالي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الطائرات التركية قصفت مناطق مطلة على قرية (برجى) في منطقة (نهيلى) التابعة لناحية ديرلوك في قضاء العمادية شمالي دهوك".

واوضح ان "الاضرار الناجمة عن القصف لم تحدد بعد بسبب بُعد المناطق المقصوفة وخطر الوصول إليها".

وبين وقت وآخر تشن الطائرات الحربية التركية غارات على مناطق في اقليم كوردستان ومحافظة نينوى لقصف مواقع عناصر حزب العمال الكوردستاني.