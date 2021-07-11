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الطائرات التركية تقصف منطقة لأول مرة شمالي دهوك

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-07-11T15:48:56+0000
الطائرات التركية تقصف منطقة لأول مرة شمالي دهوك

شفق نيوز/ جددت الطائرات المقاتلة التركية، يوم الأحد، قصفها لمنطقة جديدة شمالي محافظة دهوك في إقليم كوردستان.

وأبلغ شهود عيان وكالة شفق نيوز، الطائرات التركية قصفت جبل كرى المطل على مصيف بياوى في ناحية ديرلوك بقضاء العمادية، من دون معرفة الاضرار التي خلفها القصف.

وأشاروا إلى أن هذا الجبل يتعرض لأول مرة لقصف تركي.

وفي وقت سابق اليوم، أبلغ مصدر امني وكالة شفق نيوز؛ ان طائرات تركية قصفت في الساعة التاسعة وأربعين دقيقة من صباح اليوم الأحد جبل كورجار في ناحية شيلادزى بقضاء العمادية.

وأشار المصدر إلى ان أضرار القصف الذي يستهدف عناصر حزب العمال الكردستاني لم تعرف بعد.

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