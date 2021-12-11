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الطائرات التركية تقصف معاقل لحزب العمال شمالي دهوك

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-12-11T08:16:01+0000
الطائرات التركية تقصف معاقل لحزب العمال شمالي دهوك

شفق نيوز/ أفاد مصدر عسكري مسؤول يوم السبت أن الطائرات الحربية التركية قصفت معاقل حزب العمال الكوردستاني شمالي محافظة دهوك في إقليم كوردستان.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن الطائرات التركية شنت صباح اليوم غارة جوية على سلسلة جبل "كارة" المطل على قضاء العمادية شمال محافظة دهوك.

واضاف المصدر ان الغارة استهدفت معاقل حزب العمال المتحصنين في المنطقة دون معرفة الخسائر الناجمة عن القصف.

يأتي هذا في وقت أعلنت فيه وزارة الدفاع التركية يوم الخميس، مقتل 3 جنود من قواتها في منطقة عملية "مخلب الصاعقة" في إقليم كوردستان بهجوم شنه عناصر الـPKK.

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