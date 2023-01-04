الطائرات التركية تقصف مجدداً مناطق في اقليم كوردستان

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي في دهوك، مساء اليوم الأربعاء، بأن الطائرات المقاتلة التركية قصفت مجدداً جبلاً شمالي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الطائرات التركية قصفت ولمرتين قبل قليل جبل كاره دون وقوع اي اصابات بشرية او اضرار بالسكان كون المنطقة المقصوفة بعيدة عن القرى والتجمعات السكانية".

واوضح المصدر ان القصف استهدف عناصر لحزب العمال الكوردستاني في جبل كاره دون معرفة الاضرار التي لحقت بمسلحي حزب العمال الكوردستاني.