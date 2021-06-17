مجدداً.. طائرات تركية تقصف منطقة جبلية شمالي دهوك

شفق نيوز/ جددت الطائرات المقاتلة التركية، يوم الخميس، قصفها لمناطق جبلية في قضاء العمادية شمالي محافظة دهوك.

وقال شهود عيان لوكالة شفق نيوز، إن الطائرات التركية قصفت عصر اليوم احدى قمم جبل متين المطل على قضاء العمادية، دون أن يذكروا ما اذا كان القصف تسبب بخسائر مادية او اصابات بشرية.

واضاف الشهود ان القصف ركز على قمة الجبل المحيط بقريتيّ "كوهرز" و"بلافة" التابعتين لقضاء العمادية شمال دهوك.

ويوم امس الأربعاء، أفاد مصدر محلي مطلع، باندلاع النيران في محاصيل زراعية بخمس قرى حدودية بمحافظة دهوك جراء القصف المدفعي التركي.

وقال الناشط والصحفي اياد هروري لوكالة شفق نيوز، إن آلاف الدونمات من الأراضي الزراعية والغابات احترقت جراء نيران نشبت بفعل قصف مدفعي تركي في ناحية كاني ماسي التابعة لقضاء العمادية.

وأضاف أن خمس قرى تعرضت للقصف المدفعي وهي دشيش، وادني، وسرا رو، وهروري، ودركلا موسى، ما تسبب باندلاع النيران في المحاصيل الزراعية من الحبوب وغيرها من الأشجار المثمرة.

وأشار هروري إلى أن النيران ما تزال مشتعلة دون تمكن فرق الدفاع المدني من الوصول إلى المنطقة بسبب القصف المستمر ووعورة الطرق المؤدية إلى مكان الحرائق.