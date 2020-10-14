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الطائرات التركية تقصف بـ"كثافة" منطقة مسيحية وجبلا شمال دهوك

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-10-14T04:42:56+0000
الطائرات التركية تقصف بـ"كثافة" منطقة مسيحية وجبلا شمال دهوك

شفق نيوز/ افاد عضو مجلس النواب العراقي السابق عن المكون المسيحي جوزيف صليوا يوم الاربعاء بشن الطائرات الحربية التركية قصفا استهدف قرى وقمة جبل مطل على قضاء العمادية شمال محافظة دهوك.

وقال صليوا في بيان اليوم انه "مساء أمس تعرضت قرى الكلدان السريان الاشوريين في (نهلة) و جبل گارة الى قصف تركي بكثافة لتؤدي الى الهجرة مرة اخرى لاصحاب الارض منها".

يشار الى ان الجيش التركي كثف خلال عام 2020 من شن العمليات العسكرية داخل اراضي اقليم كوردستان بذريعة ملاحقة عناصر حزب العمال الكوردستاني المعارض لأنقرة، ونجم عن تلك العمليات سقوط ضحايا والحاق اضرار مادية بالمساحات الطبيعية والزراعية.

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