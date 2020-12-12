الطائرات التركية تقصف العمادية في دهوك

شفق نيوز/ افاد شهود عيان، يوم السبت، بقيام طائرات تركية بقصف مناطق في قضاء العمادية بمحافظة دهوك باقليم كوردستان.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "الطائرات التركية قصفت، صباح اليوم، مناطق في ناجية جمانكي التابعة لقضاء العمادية في دهوك".

وأضاف المصدر، أن "القصف استهدف وادي افاوكى، شمالي الناحية، دون معرفة الخسائر".

وشهدت هذه المنطقة، قبل نحو اكثر من شهر، اشتباكات بين حزب العمال الكوردستاني وقوات البيشمركة.

من جانب اخر قال شهود عيان، لوكالة شفق نيوز، إن "الطائرات التركية جددت قصفها، صباح اليوم، أيضاً مناطق في جبل متين المطل على ناحية شيلادزي شرق قضاء العمادية".

وكثفت تركيا مؤخراً قصفها الجوي والمدفعي على مناطق حدودية داخل إقليم كوردستان منذ عدة اشهر، وتقول أنقرة إنها تستهدف مقاتلي حزب العمال الكوردستاني.