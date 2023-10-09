الطائرات التركية تغير على مواقع للعمال الكوردستاني شمالي دهوك

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني، يوم الإثنين، بشن مروحيات حربية تركية هجوماً جوياً على مواقع لحزب العمال الكوردستاني في سفوح جبل متين شمالي محافظة دهوك.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مروحيتين تابعتين للجيش التركي شاركتا في الغارة على مواقع تابعة لعناصر حزب العمال الكوردستاني في منطقتي سوري سكيري ووادي رشافة شمال قضاء العمادية".

واشار المصدر إلى أن "هذه الهجمة جاءت استجابة لتصاعد الاشتباكات المسلحة بين القوات التركية ومقاتلي حزب العمال الكوردستاني".

وتشهد هذه المنطقة منذ اكثر من ثلاثة اشهر تصاعدا في الصراعات المسلحة بين الطرفين حيث تعمل القوات التركية جاهدة على تطهير المنطقة من أفراد حزب العمال الكوردستاني واقامة قواعد عسكرية في مناطق استراتيجية داخل سلسلة جبل متين.