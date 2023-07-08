الطائرات التركية تغير على مواقع للعمال الكوردستاني بعمادية دهوك (فيديو)

شفق نيوز/ أفاد مصدر امني، يوم السبت، باستهداف الطائرات التركية مواقع لحزب العمال الكوردستاني في قضاء العمادية بمحافظة دهوك.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "الطائرات التركية نفذت سلسلة من الغارات الجوية المتكررة على مواقع تابعة لعناصر حزب العمال الكوردستاني في قمة كورزار، التي تقع في سلسلة جبل متين وتطل على ناحية شيلادزي بقضاء العمادية في شمال دهوك".

من جانب اخر، افاد شهود عيان لوكالة شفق نيوز بأن الطائرات التركية قصفت المحيط القريب من قرية كافلكا التابعة لناحية دينارتة في شمال قضاء عقرة.