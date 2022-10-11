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الطائرات التركية تغير على جبل يتحصن به العماليون شمال دهوك

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-10-11T13:18:02+0000
الطائرات التركية تغير على جبل يتحصن به العماليون شمال دهوك

شفق نيوز/ شنت المقاتلات الحربية التركية، اليوم الثلاثاء، ضربات جوية استهدفت مواقع لحزب العمال الكوردستاني المعارض شمال محافظة دهوك في إقليم كوردستان العراق.

وقال مصدر حكومي لوكالة شفق نيوز، إن الطائرات التركية قصفت مواقع حزب العمال الكوردستاني في جبل ميتن المطل على قضاء العمادية شمال دهوك .

واضاف المصدر ان صواريخ القصف وقعت بالقرب من قرية سكيري التي تتبع لقضاء العمادية وأحدثت إنفجارتها هلعا لدى أهالي القرية .

يشار الى ان القصف التركي باتت شبه يومي على هذه المناطق وقد انشأت أنقرة عددا من القواعد العسكرية الجديدة في قمم سلسلة جبال "متين".

من جانب آخر قال شهود عيان، إن الطائرات التركية قصفت بشدة قرية زانا التابعة لناحية دينارة في قضاء عقرة غرب دهوك.

 و اضاف الشهود ان الطائرات  التركية ماتزال تلحق بسماء القرية.

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