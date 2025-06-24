الطائرات التركية تشن هجوماً على مواقع لـ"العماليين" شمالي دهوك

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في دهوك، يوم الثلاثاء، بأن الطائرات الحربية التركية شنت هجوماً على مواقع لحزب العمال الكوردستاني شمالي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الطائرات التركية نفذت اليوم غارات جوية استهدفت مواقع تابعة لحزب العمال الكوردستاني في جبل متين الذي يطل على قضاء العمادية شمالي محافظة دهوك".

وأضاف أن "القصف تركز على القمم الجبلية المطلة على قريتي بلافة وكوهرزي، ولم تتوفر حتى الآن معلومات دقيقة عن حجم الخسائر أو الأضرار الناجمة عن القصف".