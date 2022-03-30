الطائرات التركية تشن غارات جديدة على مواقع لحزب العمال شمالي دهوك

شفق نيوز/ افاد مصدر امني، يوم الأربعاء، بشن الطائرات التركية ضربات جوية على مواقع يتحصن فيها عناصر من حزب العمال الكوردستاني، شمالي دهوك، في غارات في الثانية منذ مساء أمس.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن القصف تركز على قمة كورزار ضمن سلسلة جبل متين المطل على ناحية شيلادزي التابعة لقضاء العمادية شمال دهوك.

واشار الى صعوبة معرفة الخسائر بسبب الوضع الأمني ووعورة المنطقة.

ويتحصن عناصر حزب العمال الكوردستاني في هذه المنطقة داخل كهوف وأنفاق منذ عشرات السنين.

وتكثف تركيا قصفها الجوي والمدفعي على مناطق حدودية داخل إقليم كوردستان منذ عدة اشهر، وتقول إنها تستهدف مقاتلي حزب العمال الكوردستاني.