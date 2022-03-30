سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الطائرات التركية تشن غارات جديدة على مواقع لحزب العمال شمالي دهوك

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-03-30T10:38:52+0000
الطائرات التركية تشن غارات جديدة على مواقع لحزب العمال شمالي دهوك

شفق نيوز/ افاد مصدر امني، يوم الأربعاء، بشن الطائرات التركية ضربات جوية على مواقع يتحصن فيها عناصر من حزب العمال الكوردستاني، شمالي دهوك، في غارات في الثانية منذ مساء أمس.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن القصف تركز على قمة كورزار ضمن سلسلة جبل متين المطل على ناحية شيلادزي التابعة لقضاء العمادية شمال دهوك.

واشار الى صعوبة معرفة الخسائر بسبب الوضع الأمني ووعورة المنطقة.

ويتحصن عناصر حزب العمال الكوردستاني في هذه المنطقة داخل كهوف وأنفاق منذ عشرات السنين.

وتكثف تركيا قصفها الجوي والمدفعي على مناطق حدودية داخل إقليم كوردستان منذ عدة اشهر، وتقول إنها تستهدف مقاتلي حزب العمال الكوردستاني.

related

ضربات جوية تركية تستهدف مواقع لحزب العمال شمالي دهوك

Date: 2021-08-13 09:36:24
ضربات جوية تركية تستهدف مواقع لحزب العمال شمالي دهوك

المقاتلات الحربية التركية تُغير على مواقع لحزب العمال شمالي دهوك

Date: 2021-11-18 10:14:34
المقاتلات الحربية التركية تُغير على مواقع لحزب العمال شمالي دهوك

الطائرات التركية تقصف معسكرات لـ"PKK" شمال شرق دهوك

Date: 2020-08-19 10:31:03
الطائرات التركية تقصف معسكرات لـ"PKK" شمال شرق دهوك

قصف تركي مكثف يستهدف موقعاً لحزب العمال شمالي دهوك

Date: 2021-07-28 19:07:55
قصف تركي مكثف يستهدف موقعاً لحزب العمال شمالي دهوك

ست ضربات جوية تركية تستهدف حزب العمال شمالي دهوك

Date: 2021-06-24 07:38:37
ست ضربات جوية تركية تستهدف حزب العمال شمالي دهوك

قصف تركي مكثف يستهدف تواجداً للعماليين شمالي دهوك ويتسبب بحريق واسع

Date: 2021-08-08 20:23:42
قصف تركي مكثف يستهدف تواجداً للعماليين شمالي دهوك ويتسبب بحريق واسع

قصف مدفعي تركي يحرق مساحات زراعية شاسعة في دهوك

Date: 2020-09-18 10:44:43
قصف مدفعي تركي يحرق مساحات زراعية شاسعة في دهوك

قصف جوي تركي شمالي العمادية في محافظة دهوك

Date: 2020-12-10 13:41:51
قصف جوي تركي شمالي العمادية في محافظة دهوك