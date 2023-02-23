الطائرات التركية تستأنف قصف مواقع "العماليين" شمالي دهوك

شفق نيوز/ أفاد مصدر حكومي في دهوك بإقليم كوردستان، يوم الخميس، بأن الطائرات التركية قصفت مواقع لحزب العمال الكوردستاني شمالي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الطائرات التركية قصفت مواقع حزب العمال الكوردستاني في سلسلة جبل (متين) وتحديداً في في وادي (بيرا) القريب من قريتيّ (بلافة، وسكيري) التابعة لقضاء العمادية شمالي دهوك".

يشار إلى أن هذه هى المرة الأولى التي تقوم بها الطائرات التركية بقصف مواقع حزب العمال الكورستاني في هذه المنطقة بعد حدوث الزلزال الذي ضرب مدناً تركية.