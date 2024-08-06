الطائرات التركية تستهدف مواقع للعمال الكوردستاني في العمادية

شفق نيوز/ أفاد مصدر امني، يوم الثلاثاء، باستهداف الطائرات التركية مواقع لحزب العمال الكوردستاني في قضاء العمادية بمحافظة دهوك بإقليم كوردستان.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الطائرات الحربية التركية شنت غارة جوية استهدفت مواقع تابعة لحزب العمال الكوردستاني في سلسلة جبال متين المطلة على قضاء العمادية شمال دهوك".

وأضاف المصدر ان "القصف تركز على احدى القمم في جبل متين المطلة على قرية كوهرزي دون توفر معلومات حول الخسائر الناجمة عن الهجوم حتى الآن".

وأمس الإثنين، قال مصدر امني إن القوات التركية قصفت بالمدفعية مواقع حزب العمال الكوردستاني في مناطق في سلسلة جبال كارة المطلة على العمادية شمال دهوك مما أسفر عن احتراق مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية التابعة لقريتي ديريش ورزيكي على سفح الجبل.